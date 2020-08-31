استقالة ثالث مسؤول فى وزارة المالية الإسرائيلية بسبب أزمة فيروس كورونا

كتب- هاشم الفخراني

تقدم شاؤول مريدور رئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية الإسرائيلية، باستقالته من منصبه لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وكتب فى الاستقالة، معللا ذلك بأن الحكومة تسيء التعامل بشكل فاضح مع تداعيات أزمة فيروس كورونا وأنها تلجأ الى إجراءات "قصيرة النظر" متجاهلة المعايير الاقتصادية، على حد قوله.

وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية يعتبر شاؤول مريدور، ثالث مسؤول رفيع المستوى في الوزارة يستقيل من مهام منصبه منذ تفشي فيروس كورونا، الذي ترك آثاره على الاقتصاد الإسرائيلي بصورة واضحة.

وكتب مريدور في رسالة استقالته : "تتأثر عمليات صنع القرار هذه الأيام بمصالح ضيقة وغير أساسية علاوة على إسكات كبار المهنيين والتجاهل الصارخ للعمل الإداري والتصرف دون دراسة متأنية وسحق أدوات وقواعد الميزانية"، وذكر مريدور أن مدير عام الوزارة والمحاسب العام سيستقيلان أيضا.

من جانبه، قال وزير المالية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن شاؤول مريدور ينتمي الى المعارضة ويعمل ضد الحكومة وضد حزب الليكود بزعامة نتنياهو.

وأضاف كاتس أن مريدور انتقل منذ فترة الى العمل ضمن صفوف المعارضة بصورة جلية وان استقالته تأتي تعبيرا عن مواقفه المعارضة لنتنياهو.

يشار إلى أن شاؤول مريدور هو نجل السياسي المخضرم دان مريدور الذي سطع نجمه إبان عهد يتسحاق شامير ومن ثم تولى خطا مناوئا لنهج نتنياهو في الليكود ورئاسة الحكومة.