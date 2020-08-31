وقالت الشرطة الكورية الجنوبية إنها تعاملت مع 41 حالة حكم عليها كجرائم وتم احتجاز 31 شخصا بما يشمل اثنين ألقي القبض عليهما وطبقت غرامات على 10 أشخاص.

وبدأت حكومة سول في فرض ارتداء كمامات الوجه اعتبارا من الاثنين الماضي، وبموجب هذا القرار يتعين على جميع قاطني وزائري سول ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة وكذلك في الأماكن المفتوحة المكدسة باستثناء وقت تناول الطعام.