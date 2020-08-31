سول (أ ش أ)

أظهرت بيانات فريق مكافحة فيروس كورونا فى هيئة الشرطة بكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد البلاغات المقدمة إلى الشرطة ضد الأشخاص الذين لا يلتزمون بارتداء كمامات الوجه بعد أن فرضت الحكومة ارتداء كمامات الوجه كجزء من تدابير مكافحة "كوفيد-19"، وذكرت البيانات وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إن عدد البلاغات من هذا النوع ارتفع إلى 1280 بلاغا أو 256 بلاغا في المتوسط يوميا بين يومي الاثنين والجمعة من الأسبوع الماضي ما يعد زيادة قدرها 17 ضعفا مقارنة بمتوسط عدد البلاغات اليومية (15 بلاغا) في الفترة بين يومي 26 مايو الماضي و 23 أغسطس الجاري.