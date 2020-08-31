إصابة 6 أشخاص إثر إنفجار قنبلة بإقليم جامو وکشمیر

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أصيب ستة أشخاص في الشطر الهندي من إقليم جامو وکشمیر من جراء انفجار قنبلة قذفها إرهابيون على موكب عسكري وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الاثنين، أن القنبلة كانت تستهدف بالأساس المركبة الأخيرة في الموكب العسكري، الذي كان يمر فوق جسر بمدينة بارامولا ومتجه إلى مدينة سريناجار، إلا أن القنبلة أخطأت الهدف وانفجرت على جانب الطريق لتصيب مدنيين.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما طوقت قوات الجيش المنطقة، وأطلقت عملية بحث هناك.

وأظهر مقطع فيديو أشخاصًا يركضون من الموقع بعد حدوث الانفجار، بينما تبتعد المركبات المصطفة على الجسر بسرعة.