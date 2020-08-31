إسبانيا تسجل 23 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى آخر 3 أيام

كتب محمد عبد العظيم

قال مسئول للصحة في إسبانيا يوم الإثنين، إن السلطات سجلت أكثر من 23000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ يوم الجمعة 28 أغسطس.

وأفاد رئيس الطوارئ الصحية فرناندو سيمون في مؤتمر صحفي بأن إسبانيا سجلت أكثر من 23 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد منذ يوم الجمعة، ما يشير إلى أن معدل الإصابة انخفض بشكل طفيف عن الذروة التي بلغها الأسبوع السابق.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أنه تم تشخيص 2489 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ الإجمالي التراكمي للحالات منذ ظهور الوباء 462858 حالة.

وأظهرت البيانات أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 29094، وذلك وفق "روسيا اليوم".