إزالة 14 حالة مسلحات بشرق شبرا وأدوار مخالفة ببرجين ببنها لمخالفتهم قيود الإرتفاع

القليوبية إبراهيم سالم

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملتين مكبرتين لإزالة مخالفات البناء بحي شرق شبرا الخيمة ومدينة بنها، بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء عمرو أبو رية نائب مدير الأمن، واللواء مجدي العناني رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها.

حيث شهد المحافظ، إزالة 14 حالة تعديات علي الطريق الدائري بمنطقة عزبة أنور شعبان بحي شرق شبرا الخيمة، عبارة عن مباني بالمسلحات الخرسانية تنوعت ما بين طابقين أو ثلاثة طوابق أو أربع طوابق، حيث تمت الإزالة بشكل كلي علي مساحة 5200 متر مربع باستخدام المعدات التابعة لحي شرق شبرا الخيمة.

كما شهد المحافظ، إزالة 6 طوابق على مساحة 400 متر بأحد الأبراج بمدينة بنها بشارع إمتداد قسم أول بنها لقيام المخالف ببناء 6 طوابق بالمخالفة لقيود الإرتفاع، رغم حصوله على رخصة بأرضي و6 طوابق فقط، كما شهد المحافظ أيضا الحملة المكبرة لإزالة 6 طوابق على مساحة 500م2 بأحد الأبراج بمدينة بنها بمنطقة ما بعد كوبري الفحص حيث قام المخالف ببناء أدوار مخالفة لقيود الإرتفاع، حيث أمر المحافظ بإزالة الأدوار المخالفة والحرص في ذات الوقت على تأمين العمال والمارة بالطريق، لتجنب حدوث أي إصابات أثناء الإزالة.

وأوضح المحافظ، أن البرجين أقيما بالمخالفة وخارج الحيز العمراني بدون الحصول على ترخيص بالإضافة إلى مخالفتهما للاشتراطات البنائية وعدم التقيد بالارتفاعات القانونية المسموح بها طبقًا لعرض الشارع بالمنطقة، مما يمثل خطرًا داهمًا.

ومن الجدير بالذكر أن إجمالى ما تم إزالته من 7 أبريل 2020 وحتى 30 أغسطس 2020 فى أملاك الدولة بلغ 166 حالة بمساحة 30056.3م2، وما تم إزالته على الأراضى الزراعية بلغ 923 حالة بمساحة 31 فدان و7 قيراط و16 سهم.

وخلال حملات الإزالة وجه المحافظ، رؤساء المدن والأحياء بضروة المتابعة الجيدة ومنع البناء المخالف في المهد والتنسيق مع شرطة المرافق وشرطة الكهرباء لمنع دخول أي مرافق إلى المباني المخالفة، وتحرير المحاضر الفورية للمخالفين مشددا على عدم ترك المخالفة حتى تتفاقم وتصعب إزالتها.

ومن جانبه شدد محافظ القليوبية، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأى مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات وإيقاف البناء المخالف فى المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة بترسيخ دولة القانون والتصدى بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة وإزالتها فورًا وتحرير محاضر "جنح طوارئ" وإحالتها إلى النيابة العسكرية للمتعدين والمخالفين للقانون طبقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون مناشدًا كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المهلة المحددة وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق تقديم طلب التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.