إزالة عقارات بمسار محور الحضارات وبدء تطوير شوارع بمحيط مسجد الرفاعى

كتب سيد الخلفاوى

أزالت أجهزة حى الخليفة جنوب القاهرة تحت إشراف الدكتور أحمد القزاز، أحد العقارات بشارع السادات الوفائية ضمن أعمال إزالة العقارات المتعارضة مع مسار كوبرى متحف الحضارات بمساحة 130 متر مربع، والعقار عبارة عن أرضى ودورين. جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وتنفيذا لتعليمات المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بضرورة التواجد الميدانى ومتابعة الأعمال والمشروعات الجارية بنطاق جميع الأحياء، لاستكمال الخطة الموضوعة لتطوير أحياء المنطقة الجنوبية والارتقاء بها.

واستكمالا لتنفيذ الخطة الممنهجة والموضوعة لتطوير أحياء المنطقة الجنوبية، وضعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، مقترحا لتطوير شارع محمد على وجزء من شارع السلطان حسن وشارع الرفاعى بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، ويشمل التطوير رفع كفاءة الميدان وتتضمن تركيب بلاط انترلوك وتوحيد لونه وتغيير البلدورات وأيضا رفع كفاءة الإنارة.

وتفقدت نائب المحافظ أعمال تطوير شارع محمد علي واستمعت إلى شرح مفصل لخطة العمل والبرنامج الزمني لأعمال الرصف والإنارة ووجهت بضرورة تنفيذ أعمدة الإنارة بالشكل أو التصميم الإسلامى، حتى يتناسق مع طبيعة المكان كما اقترحت عمل مكان ترفيهى وبه مقاعد ويتم تزيينه بالزهور من شأنه إضافة لمسات جمالية كما يتم استخدامه استراحة لرواد المكان. وأكدت جيهان عبد المنعم ضرورة العمل والتنفيذ بشكل سريع مع ضغط الجدول الزمنى للأعمال وضرورة إعطاء الأولوية لأعمال التطوير.