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إخلاء سبيل مدرس فيزياء بكفالة ألف جنيه بسبب الدروس الخصوصية بالمحلة

الإثنين، 31 أغسطس 2020 02:34 ص
إخلاء سبيل مدرس فيزياء بكفالة ألف جنيه بسبب الدروس الخصوصية بالمحلة دروس خصوصيه - صورة أرشيفية
الغربية _مصطفى عادل

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أخلت نيابة أول المحلة بمحافظه الغربية، سبيل مدرس فيزياء بكفالة ألف جنيه، لقيامه بإعطاء دروس خصوصيه بالمخالفة لقرار حظر الدروس الخصوصية.

كانت  قوات الشرطه قد ألقت  القبض  مساء الأحد على مدرس فيزياء داخل سنتر دروس لقيامه بإعطاء دروس خصوصيه للطلاب رغم قرار حظر الدروس الخصوصية، وتم نقله لقسم شرطة أول المحلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، وإحالته للنيابة العامة.

كانت شرطة النجدة بالمحلة قد تلقت بلاغاً من أحد سكان منطقة الرجبي دائرة قسم أول المحلة، بقيام مدرس فيزياء بفتح سنتر دروس خصوصيه واعطاء دروس للطلاب رغم قرار حظر الدروس الخصوصية.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية ولجنة من حى أول المحلة، لمكان البلاغ وتم القبض على المدرس ويدعي"عبد الرحمن.ا" وتشميع السنتر،  واقتياده لقسم شرطة أول المحلة لإتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتم إحالته للنيابة العامة للتحقيق معه، واصدرت قرارها المتقدم.

 

 


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