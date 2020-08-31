إخلاء سبيل صاحبة مركب يقوم بإلقاء مخلفات بنهر النيل فى المنصورة

الدقهلية - فريق المحافظات

تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو لعامل على متن مركب بنهر النيل، وتبين عقب ذلك أنه بمدينة المنصورة، حيث قام العامل بجمع القمامة من أعلى المركب وألقاه بمياه نهر النيل، مما أدى إلى حالة من الغضب لرواد مواقع التواصل الاجتماعى، واستياء من الفيديو وطالب الجميع محاسبتهم.

وتمكن ضباط المسطحات المائية من ضبط صاحبة المركب الذى ظهر بمقطع الفيديو، وهم يلقون مخالفات داخل مياه نهر النيل، وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، أنه عقب تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، متضمناً قيام أحد الأشخاص بإلقاء كمية كبيرة من المخلفات من على متن "لنش" بنهر النيل بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، فقد توصلت جهود تحريات إدارة شرطة المسطحات المائية بمديرية أمن الدقهلية إلى أن اللنش الوارد بالفيديو ملك إحدى السيدات – مقيمة ببندر طلخا بالدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اللنش ومالكته المذكورة، وبمواجهتها أيدت مضمون ما جاء بالفيديو، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وكشفت مباحث الدقهلية أنه تم توجيه تهمة إلقاء مخالفات بمياه نهر النيل وتلويث مياه النهر، وتم عرضها على النيابة العامة، والتى شاهدت مقطع الفيديو واعترافات صاحبة المركب، وتم إخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها.