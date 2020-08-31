أثار انفجار مطعم فى أحد شوارع أبوظبى بسبب تسرب غاز.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

شهد شارع راشد بن سعيد فى مدينة أبوظبي بالإمارات، وقوع انفجار ناتج عن تمديدات غاز فى مطعم ببناية الشارع أدى إلى إصابات بشرية بين البسيطة والمتوسطة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تتعامل أجهزة الشرطة مع الانفجار.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور للحظة الانفجار والخسائر والدمار الذي حل بالمكان بعد وقوع الانفجار ورجال الشرطة وهم يطوقون المكان.

أسطوانة غاز الفرن يسبب إنفجار في محل كنتاكي وهارديز في أبوظبي، والفرق المختصه تسيطر على الوضع ... pic.twitter.com/8XalsBGgnn — ربدان (@rbdanzayed2) August 31, 2020

وأعلنت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الاثنين، عن وقوع انفجار في مطعم بأبوظبي. وقالت شرطة أبوظبي إن الانفجار نتيجة انفجار غاز وتسبب في إصابات من طفيفة إلى متوسطة، وأوضحت شرطة أبوظبي أن انفجار المطعم ناجم على الأرجح من "تمديدات غاز".

إنفجار شديد وأنباء عن إصابات بشرية ومادية في مطعم كنتاكي وهارديز في شارع المطار ب #ابوظبي https://t.co/4Y3sInsGpz — عبدالعزيز التميمي (@azaltamimimo) August 31, 2020

وكان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات صباح اليوم بشأن اندلاع انفجار في مطعم وعلى الفور تحركت فرق التدخل السريع بمركز الفلاح بمديرية الطواري والسلامة العامة بشرطه ابوظبي وتباشر حاليا الفرق مهامها في اخلاء السكان بصورة آمنة من البناية وتطويق المكان لضمان سلامة الجمهور.