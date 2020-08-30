471 مليون جنيه حصيلة عوائد التصالح فى مخالفات البناء بالمنوفية حتى الآن

المنوفية محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة بلغ مايقرب 122ألف طلب ، مشيراً بأن إجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح فى مخالفات البناء 471مليون جنيه حتي الآن .

وأكد محافظ المنوفية ،أن العائد من حصيلة ملف التصالح سيتم تخصيصها لمشروعات تساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بنطاق المحافظة ، مؤكداً بأن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة تعمل على مدار اليوم من خلال الفترة الصباحية والمسائية لإستقبال طلبات المواطنين منعاً للإزدحام وحفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد أصدر توجيهاً عاماً لرؤساء الوحدات المحلية بتاريخ 11 أغسطس الجارى شدد فيه علي تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والتيسير علي المواطنين ، و إلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات لقبول أكبر عدد من الطلبات لتجنب تنفيذ الإزالات حرصاً على الصالح العام والحفاظ على هيبة الدولة.

وتهيب محافظة المنوفية المواطنين ممن لم يتقدموا حتى الآن بطلبات التصالح فى مخالفات البناء ودفع نسبة الـ25 % من قيمة المخالفة كجدية التصالح وفقاً للمساحة المحددة فى الطلبات التى تقدموا بها والتى حددتها الدولة وطبقاً للقانون الصادر بهذا الشأن ، بسرعة التوجه للوحدات المحلية بمراكز ومدن وقرى المحافظة لتقديم طلباتهم وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعهم ، مع العلم بأن 15 ستمبر الحالى أخر موعد لقبول سداد قيمة جدية التصالح وأن جميع الوحدات المحلية تعمل فترة مسائية لإستمرار تلقى طلبات التصالح.