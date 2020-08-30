اليوم السابع
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357 طالبا يؤدون امتحانات الدراسات العليا بآداب سوهاج.. صور

الأحد، 30 أغسطس 2020 04:10 م
357 طالبا يؤدون امتحانات الدراسات العليا بآداب سوهاج.. صور الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج ــ محمود مقبول

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تابع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج اليوم، سير أعمال امتحانات الدراسات العليا والدبلومة العامة بكلية الآداب بمقر الجامعة الجديد، والتى تستمر حتى 23 سبتمبر المقبل، وأثناء جولته شدد رئيس الجامعة على استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من تطهير وتعقيم اللجان، مع الالتزام بالتباعد بين الطلاب، ارتداء جميع الطلاب الكمامات وعدم دخول الجامعة إلا بها، إلى جانب الكشف الحرارى على الطلاب ومنتسبى الجامعة.

وقال الدكتور فتوح أحمد خليل عميد الكلية، إن 357 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الدراسات العليا "تمهيدى الماجستير و الدبلومات العامة" ، موزعين على 16 لجنة منها لجنة لذوى الاحتياجات الخاصة ولجنة عزل لاستقبال أى طالب يشعر بأى أعراض مرضية مفاجئة، وايضا لجنة مخصصة لامتحانات دبلومة العلاقات العامة والإعلام السياحي.

وأشارت الدكتورة رشا الحسينى مدير إدارة الدراسات العليا بالكلية، إلى أنه تم تخصيص لجان الامتحانات فى مبانى الكلية والمدرجات التابعة لها، إلى جانب تجهيز القاعات بكافه الامكانيات اللازمه، وذلك على فترة امتحانيه واحدة.

جدير بالذكر، أن جامعة سوهاج هى الجامعة الوحيدة على مستوى الجامعات المصرية التى تستقبل طلاب الأزهر الشريف لتأدية الامتحانات والالتحاق بها.

 

 

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