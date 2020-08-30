10 آلاف جنيه غرامة لصاحب معرض سيارات استخدم المياه فى غسيلها بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رئيس حي أول الزقازيق بتحصيل غرامة مالية بقيمة 10 آلاف جنيه على صاحب معرض سيارات بمدينة الزقازيق ، لقيامة بإستخدام المياه فى غسيل السيارات ورش الشارع مما يتسبب في تلف الأسفلت ويٌعد إهداراً للمياه ومخالفة للقانون.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ لتفقد عدد من شوارع مدينة الزقازيق للإطمئنان على مستوى النظافة بالشوارع وانتظام حركة المرور لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ، حيث تلاحظ له معرض للسيارات يقوم العاملون فيه برش الشارع بالمياه أمام المركز مما يعد مخالفة للقانون، ليأمر رئيس الحي بتحرير محضر مخالفة وتحصيل قيمة الغرامة طبقاً للقانون.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال ترشيد إستخدام المياه وعدم الإستخدام المفرط للمياه وحظر إهدارها بكافة صورها وفرض غرامات مالية على المخالفين طبقاً للقانون.

وخلال جولته بشوارع المدينة لاحظ المحافظ وجود إشغالات وتشوينات مقامة بالمخالفة أسفل كوبري شرويدة بمدينة الزقازيق ليأمر رئيس مركز ومدينة الزقازيق برفع كافة الإشغالات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إستمراراً للحملات التفتيشية المفاجئة على سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من إلتزام السائقين والركاب بإرتداء الكمامة الواقية، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وللحد من إنتشار فيروس كورونا.

وأعلن محافظ الشرقية إستمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق والمشكلة بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة والوقوف علي مدي إلتزام السائقين والركاب بإرتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم، مشيراً إلي أنه تم اليوم ضبط 89 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق وميدان التحرير وتغريم سائقيها لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية تنفيذاً للقرار الصادر في هذا الشأن.

أكد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من إرتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصاً علي صحه وسلامه المواطنين وتنفيذا للإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس، والحد من انتشاره.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف و المتابعة الميدانية بالمحافظة بشن حملات مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة و المواقف العمومية، للتأكد من إلتزام السائقين والركاب إرتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم .

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية أكد عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه بالإشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف تم تشكيل 6 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق وذلك علي النحو التالي : بميداني الزراعة والتحرير وأمام مواقف (المنصورة - الأحرار- ميت غمر) ومزلقان العصلوحي أسفرت عن ضبط 89 سيارة مخالفة وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنه 2020 بتحصيل غرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين.

كما قاد نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق حمله بالتنسيق مع إدارة الأشغالات و شرطة المرافق لمتابعه المقاهي والكافيهات للتأكد من الإلتزام بتنفيذ قرارات رئاسه الوزراء المصريه ومنع تقديم الشيشة، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مقهي مخالف أسفل كوبرى عبد العزيز بالمدينة يقدم الشيشة لرواده وتم مصادرة 15 شيشة والطاولات والتربيزات من القهوة المخالفة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية فى شن الحملات التفتيشية على الكافيهات والمقاهى للتأكد من إلتزامهم بالإجراءات الإحترازية وضبط المخالفين وتطبيق القانون على الجميع .