وزير النقل: خطة لتسيير أتوبيسات BRT على الطريق الدائرى لتخفيف الزحام

كتب رضا حبيشى

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ، جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم وبتكلفة إجمالية 8 مليار جنيه.

تابع الوزير أعمال تطوير وتوسعة الطريق من نفق سعد الدين الشاذلي حتى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بطول 21 كم حيث تم الانتهاء من اعمال انشاء كوبري اعلى نفق سعد الدين الشاذلي، وجاري إنشاء طريق داعم فى المسافة من سعد الدين الشاذلي حتى المرج بواقع 3 حارات بكل اتجاه ليصبح الطريق الدائري فى هذه المسافة 7 حارات بكل اتجاه، كما تتم أعمال توسعة جميع الكباري والأنفاق بتلك المسافة.

كذلك تابع الوزير أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من تقاطع اسكندرية الزراعى إلى محور 26 يوليو بطول 15 كم.

بعدها توجه الفريق مهندس كامل الوزير لتفقد أعمال تطوير الطريق الدائرى فى المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم، حيث تتم توسعة الطريق ليصبح 7 حارات لكل اتجاه بدلامن 4 حارات لكل اتجاه وكذلك أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات لكل اتجاه، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالا وجنوباً إلى جانب الكوبري الحالي.

كما تابع الوزير تطوير تقاطع الطريق مع الاتوستراد، حيث تتم أعمال توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الاوتوستراد.

ووجه الوزير بالتنسيق مع إدراة المرور المختصة لضمان عدم تأثر الحركة المرورية بأعمال التوسعة وضمان انسيابية الحركة على الطريق.

كما شدد الوزير على ضرورة إعادة تخطيط جميع الشوارع أسفل كوبرى الأوتوستراد، وأن تتم أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة، واستكمال أعمال النيوجرسي بالطريق وأن يتم إعادة تنظيم وضع الإعلانات على الطريق بما يحقق السلامة المرورية لمستخدمي الطريق ويحقق المظهر الحضاري اللائق وكذلك ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل حفاظا على صحة وسلامة كافة العاملين بالمشروع.

وأكد الوزير في تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية ان اعمال تطوير الطريق الدائري تشمل إلى جانب توسعة الطريق رفع كفاءة وتوسعة الاعمال الصناعية الحالية وتطوير أنظمة الأمان والحماية على الطريق وتطوير خطة إنارة الطريق، لافتا إلى ان ذلك سيساهم في رفع مستوى خدمة الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة، وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات.

وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير أن وزارة النقل أعدت خطة لتسيير أتوبيسات BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى لتخفيف الزحام المروري بطول الطريق وامتصاص الاختناقات المرورية على مداخل القاهرة الكبرى لافتا الى انها اتوبيسات سريعة تسير في مسارات منعزلة وذات سعة كبيرة. مشيراً الى أنه تم وضع تنظيم وآلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بما يسهل تنقل المواطنين.

وناشد الوزير المواطنين بعدم إلقاء المخلفات على الطريق الدائري وكافة الطرق لتجنب وقوع الحوادث مع المحافظة على المظهر الجمالى للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان.