اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أغسطس 2020 10:50 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم العالى يكشف عن الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية

الأحد، 30 أغسطس 2020 10:21 م
وزير التعليم العالى يكشف عن الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية خالد عبد الغفار
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الحد الأدنى للكليات ليس مختلفا بشكل كبير عن السنوات الماضية، رغم اختلاف أعداد الطلاب في المرحلة الأولى للتنسيق، بزيادة 6% في شعبتي علوم ورياضة، مضيفا أن هناك بعض الأماكن الشاغرة في كليات الهندسة في المطرية وسوهاج وأسيوط وأسوان والمنيا والسويس والفيوم وأسوان، إضافة لكليات الذكاء الصناعي والفنون الجميلة والتخطيط العمراني.

وأضاف عبد الغفار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دى إم سى"، المذاع على شاشة قناة "دى إم سى"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن عدد الطلاب الذين التحقوا بكلية الطب هذا العام ما يقرب من 13 ألف طالب، وهناك مساحة للشهادات المعادلة، مؤكدا أن كليات الطب والأسنان والصيدلة لا يوجد بها أماكن للمراحل الأخرى من التنسيق، ولكن يوجد أماكن بكليات التمريض والبيطري والعلوم والزراعة والحاسبات والمعلومات.

وأشار وزير التعليم العالى إلى أن كليات الطب ستستقبل حوالى 13 ألف طالب هذا العام، وما زالت هناك مساحة للشهادات المعادلة، مضيفا أن كليات طب، طب الأسنان، الصيدلة، علاج طبيعى لن تستقبل طلابا خلال المرحلة الثانية من التنسيق، مشيرا إلى أن كليات طب البيطرى، التمريض، العلوم، الزراعة، الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى تستقبل طلابا من المرحلة الثانية فى التنسيق بالنسبة لطلبة الشعبة العلمى علوم.

وتابع وزير التعليم العالى: "بالنسبة لعلمى رياضة ما زلت هناك أماكن شاغرة بكليات الهندسة، الحاسبات والمعلومات، والذكاء الاصطناعى، التخطيط العمرانى، الفنون الجميلة خلال المرحلة الثانية من التنسيق، بشرط أن يكون الطلاب قداجتازو اختبارات القدرات فى مواعيدها".

 

 


الكليات

الطب

المرحلة الثانية

التنسيق

نتيجه التنسيق

التعليم العالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خالد عبد الغفار يؤكد وصول الاستثمار في التعليم العالي إلى 90 مليار جنيه

السبت، 29 أغسطس 2020 01:30 م

خالد عبد الغفار: التعليم مجانى لكن الرسوب "غير مجانى".. والقانون تأخر كثيرا

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 11:28 م

خالد عبد الغفار: جامعة العلمين على مساحة 145 فدانا وكانت صحراء منذ عام ونصف

الإثنين، 24 أغسطس 2020 12:41 ص

خالد عبد الغفار لطلاب الثانوية: "ما تستخسرش مجموعك وفكر فى اللى يناسبك".. فيديو

السبت، 22 أغسطس 2020 08:35 م

خالد عبد الغفار يعقد لقاء مع 150 عالما مصريا فى مجالات مختلفة خلال 3 أيام

السبت، 22 أغسطس 2020 08:00 م

وزير التعليم العالى: أكثر من 40 مليار جنيه تكلفة الجامعات الأهلية الجديدة.. تشغيل 3 جامعات العام الجارى.. وبدء الدراسة بجامعة المنصورة عام 2021.. خالد عبد الغفار:مصروفات الكليات فى متناول الطبقة المتوسطة..فيديو

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 06:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة