اليوم السابع
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هبة سامى الثالث مكرر بالدبلومات الفنية: سألتحق بمعهد فنى صحى كخطوة للهندسة

الأحد، 30 أغسطس 2020 05:03 م
هبة سامى الثالث مكرر بالدبلومات الفنية: سألتحق بمعهد فنى صحى كخطوة للهندسة هبه سامى عبد المعز
الشرقية - إيمان مهنى

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"لكل مجتهد نصيب، المركز الأول كان هدفى من بداية العام، و الحمد لله على ثالث".. هكذا علقت هبه سامى عبد المعز من مدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، الطالبة بمدرسة حسن طه الصناعية المشتركة، على خبر حصولها على المركز الثالث مكر بمجموع 688 بنسبة 98.29%.

وأكدت لـ"اليوم السابع " انها تخصصت قسم معدات كهربائية لأنه الأعلى مجموعا فى المدرسة، سوف تلتحق بالمعهد الفنى الصحي، كخطوة للالتحاق بكلية الهندسة.

وأشارت إلى أنها كانت من متفوقى الشهادة الإعدادية بجموع 279.5 ولكنها اختارت الصنايع نظام ثلاث سنوات لقربها من منزلها وعدم رغبتها فى التعرض لضغوط الثانوى العام.

وأكدت هبة سامى أن هذا العام الدراسى كان مختلف بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا و تعرضها لضغوط وتوتر لتأجيل الأمتحانات، إلا أن أسرتها كان لها دور كبير فى تخفيف العبء النفسى عنها، لافت انها كانت تعتمد على المذاكرة بجانب الدورس الخصوصية.

يذكر أن قسم معدات كهربائية فى  مدرسة حسن طه الصناعية المشتركة باولاد صقر سجل الثالث مكرر بحصول  أربعة من طلابة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى ترتيب الأوائل وهم "أمنية خالد محمد توفيق، ميلاد عاطف غطاس، آمال خالد سليمان، هبة سامي".

 

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