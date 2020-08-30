نقابة أطباء الدقهلية تعلن وفاة طبيبين عقب الإصابة بفيروس كورونا

الدقهلية فريق المحافظات

نعت نقابة الأطباء بالدقهلية، برئاسة الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية، وفاة اثنين من أطباء الدقهلية، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد شهداء الجيش الأبيض بالدقهلية إلى 24 طبيب خلال جائحة كورونا

وقد نعى نقيب الاطباء كلا من الدكتور ايمن حسين ناصف ، استشارى الباطنة بمستشفى اجا العام، والدكتور صالح العواد مفتش مكتب الصحة باجا سابقا، حيث تم حجزهما بالعناية المركزه بمستشفى أجا المركزي، بعد ظهور أعراض الإصابة بالفيروس و بعد تدهور حالتهم الصحية بعد التاكد من الاصابه، وتم تقديم العلاج لهم دون جدوى حتى لفظوا أنفاسهم صباح اليوم.

ويعد الشهيدين هم الشهداء رقم 23 و 24 لاطباء الدقهلية فى ظل جائحه فيروس كورونا المستجد ،يذكر بأن شهداء الواجب من محافظة الدقهلية خلال الجائحة، الدكتور عبد اللطيف دبور اخصائى المسالك البولية بمستشفى السنبلاوين العام والدكتور عبد الرحيم ابراهيم شرف الدين استشارى النسا والولاده بمستشفى اجا المركزى

والدكتور يوسف صبرى المزين اخصائى الجراحه بمستشفى دميره المركزي والدكتور طارق حسين مخيمر اخصائى الأنف والاذن بمستشفى زين بالكويت و الدكتورة سونيا عبد العظيم عارف و الدكتور سامى مخلص مدير صحه المنزله السابق، والدكتور على هويدى مدير حميات شربين سابقا، والدكتور احمد الزفتاوى

استشارى أمراض الصدر بمستشفى صدر المنصوره سابقا، والدكتور أحمد يحيى استشارى العظام بمجمع الملك فيصل بالطائف بالسعوديه، والدكتور زكريا المتولى نعيم استشارى الأطفال بمستشفى المنصورة الدولى سابقا،. والدكتور ايمن الدسوقى استاذ أمراض الباطنه والجهاز الهضمى والكبد بجامعه المنصوره، والدكتورة سلوى فرحات استشارى الحميات ورئيس قسم العزل بمستشفى المطريه، والدكتور رزق احمد عبدالله أخصائى أمراض النسا والولاده ومدير مستشفى بطره، والدكتور السيد رشدى محجوب مدرس جراحه المخ والأعصاب، والدكتور محمد عوض المليجى استشارى الجراحه بمستشفى اجا، والدكتور محمد.عيد استشارى الجراحه بمستشفى المنصورة العام القديم و الدكتور على المرسى استشارى أمراض النساء والتوليد بمستشفى دكرنس المركزي.

والدكتور عبد الوهاب السعدنى ،استشارى الأطفال ورئيس قسم الأطفال بمستشفى المنصوره الدولي، والدكتور جميل عطالله يوسف استشارى اطفال بميت غمرعلى المعاش، والدكتور خيرى مسعد استشارى أمراض باطنه ورئيس قسم الباطنه سابقا مستشفى نبروه ، و الدكتور عبد العزيز بندق استشارى أمراض الباطنه بعياده الفردوس الشامله بالتأمين الصحى بالمنصورة، و الدكتوره وجنات توفيق استشارى ورئيسة قسم القلب بمستشفى المنصوره التخصصى ( العام القديم ).