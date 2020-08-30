اليوم السابع
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نائب وزير الإسكان يكشف البناء المخالف يكلف الدولة 10 أضعاف تكلفة المدن الجديدة

الأحد، 30 أغسطس 2020 12:15 ص
نائب وزير الإسكان يكشف البناء المخالف يكلف الدولة 10 أضعاف تكلفة المدن الجديدة
ماجد تمراز

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قال الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، إن التعديات تأثيرها السلبي ماليًا يساوي عشرات الأضعاف لبناء مدن سكنية جديدة، مشيرًا إلى أن البناء بشكل مخالف يجعل هناك تقصير كبير في الخدمات التي تصل إليها، وبعد أن تمكنت الدولة من إتمام المرافق لجميع المنازل في إحدى المناطق، بعد بناء بالمخالفة أصبح من الصعب أن تغطي تلك المرافق كل سكان المنطقة بسبب التحميل على الشبكات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc، أن الدولة خلال السنوات الستة الماضية أنفقت حوالي 175 مليار جنيه على المرافق فقط، وكان بنصف هذا المبلغ يمكن أن يتم إنشاء مدن بمرافقها دون أن تسبب أي مشكلات، وعبر قائلاً: "ليس من المنطقي أن يبنى الناس بشكل مخالف وإحنا نجري نركبلهم مرافق مكان ما بيبنوا، مش معقول، إحنا شغالين في الصرف الصحي على المحطات الموجودة وبنقويها ونزود من قدراتها".

وأوضح أن مصر الآن دخلت مرحلة إعادة الاستخدام الآمن للصرف الصحي، حيث يتم من خلال محطة المعالجة التي افتتحها الرئيس السيسي اليوم، معالجة مياه الصرف واعادة استخدامها في عمليات الزراعة وزراعة الحدائق، حيث يتم معالجتها بأعلى معدلات المعالجة.

 


وزاره الاسكان

الاسكان

المرافق

المدن الجديده

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