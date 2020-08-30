نائب محافظ القليوبية تتابع حملة طرق أبواب لحث المواطنين علي الإشتراك بمنظومة النظافة

القليوبية إبراهيم سالم

أجرت ايمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم، جولة ميدانية على المحطة الوسيطة بحى شرق شبرا الخيمة، وذلك للأطمئنان على سير العمل بالمحطة والتأكيد على الإلتزام بنقل التراكمات منها أولًا بأول إلى مدفن أبي زعبل للتخلص الآمن منها، بحضور الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، بناءً على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

يذكر أن المحطة الوسيطة بالقطاوى مقامة على مساحة 2 فدان بطاقة استيعابية 2000 طن في اليوم، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 25 مليون جنيه، وتخدم حى شرق وحى غرب شبرا الخيمة.

كما تفقدت "ريان"، منظومة النظافة بمدينة بنها وذلك بحضور على إمام نائب رئيس المدينة، وأشرف قربة مدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل، حيث تم المرور الميدانى على المناطق التى بها متعهدين نظافة وهى منطقة بنها بحري، ومنطقة بنها قبلي، كما تم تكليف 5 من السيدات التابعين للشركات بطرق الأبواب لحث المواطنين على الإشتراك فى منظومة القمامة والجمع من المنازل وذلك بمقابل رسوم، ومنطقة وسط بنها ومنطقة المنشية، ومنطقة الشدية وكفر مناقر والزراعة.

وأشار مدير الادارة العامة للنظافة والتجميل، إلى أن منطقة عزبة السوق لا يوجد متعهد ومنطقة الحرس الوطني لايوجد بها متعهدين.

وشددت "ريان"، على ضرورة إلتزام العاملين بالنظافة وارتداء الكمامات واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، فضلا عن إرتداء لبس موحد للعمال وإظهار الكارنية الخاص بالشركة.

وأوضحت "ريان"، أن هذه الجولة تأتى ضمن المرور الميدانى الذي تقوم به للمحطات الوسيطة على مستوى القليوبية، مشيرة إلى أنها شددت على أهمية سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين من تراكمات القمامة بالشوارع وسرعة إزالتها، فضلا عن أهمية إزاله كافة تراكمات القمامة بالمراكز والمدن والأحياء وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.

تفقد منظومة النظافة



خلال جولة نائبة المحافظ بالمحطة الوسيطة



متابعة منظومة النظافة ببنها