مقاتلة أوكرانية تصطدم بإشارة طريق أثناء التدريب على الهبوط بالطرق السريعة

كتب خالد إبراهيم

تجنبت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بصعوبة وقوع حادث خطير عندما هبطت لفترة قصيرة واصطدمت بإشارة مرور خلال تمرين تدريبى تكتيكي في مهبط الطائرات، حيث وقع الحادث غير المعتاد على جزء مغلق من الطريق السريع الدولى بين كييف والحدود المجرية بالقرب من مدينة تشوب، وتم استخدام المنطقة لمحاكاة تدريب أظهرت استخدام 12 مقاتلا، فى منطقة هبوط مرتجلة ومتفرقة للأمام على طريق سريع وفقًا لتقرير على unian.info وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأفادت التقارير بأن الطائرة من لواء الطيران التكتيكي التاسع والثلاثين الأوكرانى، وقال مصدر عسكري أوكرانى، إن هذه المهارات ستكون مفيدة للطيارين الحربيين في حالة حدوث غزو واسع النطاق".

تم تجهيز الطريق للتدريبات التكتيكية مقدما عن طريق إزالة بعض لافتات الطرق وأعمدة الإنارة في منطقة الهبوط المخطط لها، كما منعت الشرطة الوصول إلى الطريق، ,تم إطلاق الألعاب النارية لإخافة الطيور بعيدًا عن المنطقة لمنع اصطدام الطيور بها.