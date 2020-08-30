مصرع طفلة 10 سنوات غرقا فى مركز بدر بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

لقيت طفلة مصرعها غرقا بإحدى الترع التابعة لمركز بدر فى ظروف غامضة، وكان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة وبالفحص تبين وصول "صفاء .ى .س" 10 سنوات جثة هامده الى مستشفى بدر المركزى ادعاء اسفكسيا الغرق وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة بمستشفي بدر المركزي وجارى تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يذكر أن قوات الإنقاذ النهرى بالبحيرة قد تمكنت من انتشال جثة طفل إثر غرقه بترعة الخطاطبه بمركز كوم حمادة، وبالفحص تبين غرق " م. ن. ال " 12سنة ومقيم دائرة المركز حمادة وتم انتشال جثته ونقلها الى مستشفى ايتاى البارود العام .