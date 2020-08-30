اليوم السابع
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مصرع شاب أسفل عجلات قطار فى دفرة بالغربية

الأحد، 30 أغسطس 2020 03:21 م
مصرع شاب أسفل عجلات قطار فى دفرة بالغربية جثة - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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لقي شاب مصرعه بعد سقوطه أسفل عجلات القطار الذي كان يستقله بالقرب من منطقة مزلقان دفرة التابعة لمركز ومدينة طنطا في محافظة الغربية، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى، حيث تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا بمصرع شخص يدعي "ياسر م ال" مقيم بقرية ميت غزال، نتيجه حادث قطار أليم إثر سقوطه من القطار بعد أن اختل توازنه أثناء وقوفه علي باب القطار بالقرب من مزلقان دفرة التابعة لمدينة طنطا، وعلى الفور تم نقله إلى مشرحة مستشفى الجامعة بطنطا، وتحرر محضرا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وكان طريق "زفتي - المحلة" في محافظة الغربية، والذي أطلق عليه الأهالي لقب طريق الموت منذ عشرات السنوات، شهد أول أمس حادث انقلاب سيارة ونجاة سائقها لتمكنه من السباحة بإحدى الترع الرئيسية بين قريتي شبرا قلوج وعزبة عويس. 

وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بإحدى الترع الرئيسية بطريق "زفتي - المحلة" ونجاة سائقها، وذلك لعدم وجود حاجز بين المياة والطريق، وعلى الفور انتقلت الإجهزة الأمنية وجاري استخراج السيارة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .


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