اليوم السابع
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مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: هناك دعم خارجى للجماعات الإرهابية .. فيديو

الأحد، 30 أغسطس 2020 08:58 م
مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: هناك دعم خارجى للجماعات الإرهابية .. فيديو اللواء هشام الحلبى
كتب محمد شرقاوى

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قال اللواء هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن الإرهاب لم ينته من المنطقة بعد، ومن المهم أن يكون هناك سيطرة عليه وتأمين للحدود المصرية، مضيفًا أن حجم انفجار سيارات الدفع الرباعي أكبر من كمية الوقود فى السيارة ما يشير لوجود متفجرات بها.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن كل العمليات التى نفذتها القوات المسلحة لاستهداف الإرهابيين كانت استباقية، مضيفًا أن هناك دعمًا خارجيًا للجماعات الإرهابية ودول ترعاها، مؤكدا أن القادم أخطر والدولة المالكة لقوة الردع هى الوحيدة القادرة على صون ممتلكاتها.

وأعلنت القوات المسلحة فى بيان رسمى، تدمير 317 وكرا وملجأ مخازن للمواد المتفجرة للعناصر الإرهابية، ومقتل 73 عنصرا تكفيريا بشمال سيناء، جاء ذلك خلال بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأضاف البيان أنه تم تدمير واستهداف 317 وكراً وملجأ بشمال سيناء تستخدمها العناصر الإرهابية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر، كما تم تدمير 10 عربات دفع رباعي تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية.


هشام الحلبى

القوات المسلحة

اخبار عاجلة

الارهاب

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