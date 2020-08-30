محمد حشاد يتقدم بأوراق ترشحه على منصب نقيب القراء قبل غلق باب الترشح

كتب على عبد الرحمن

أعلن محمد الساعاتي المتحدث الرسمي لنقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر أنه تم غلق باب الترشيح لنقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر.

وقال الساعاتى، إن الشيخ محمد صالح حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء، تقدم بأوراقه للجنة المشرفة على الانتخابات لمقعد نقيب القراء.

كما تقدم في اليوم الأخير لمقعد العضوية كل الشيخ صديق المنشاوي والشيخ طه النعماني والشيخ خضر أحمد مصطفى والشيخ عبد الرحيم دويدار والشيخ حجاج الهنداوي والشيخ وليد السيد عبد الشافي هلال والشيخ حسين السويفي الشيخ أحمد فرج الله الشاذلي والشيخ محمد كسكين والشيخ محمد نجيب عارف والشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني والشيخ أحمد عوض أبو فيوض والشيخ محمد محروس طلبة والشيخ محمد يحيى الشرقاوي والشيخ ياسر عبد الباسط عبد الصمد والشيخ حسين الإسكندراني والشيخ محمد بسيوني عوض والشيخ عبد الباسط عمارة والشيخ محمد مصطفى الشرقاوي.

واختتم الساعاتي: وعقب إغلاق الترشيح تسلمت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الأوراق على تبدأ بفحصها لمراجعتها تمهيدا لإجراء الانتخابات يوم الخميس الموافق 17 من سبتمبر المقبل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القاني تجري الانتخابات بعدها بيومين السبت 19سبتمبر بالأعداد الموجودة من الأعضاء الذين لهم حق التصويت، وفي حالة تساوي الأصوات على مقعد النقيب بين الشيخ محمد صالح حشاد والشيخ حلمي عبد الحميد الجمل الذي تقدم بأوراقه في اليوم الأول -ومعه تسعة قراء تقدموا لمقعد العضوية- تعاد الانتخابات بينهما يوم 26 من سبتمبر المقبل.