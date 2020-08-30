اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يهنئ الثانية مكرر على مستوى الجمهورية بالدبلومات الفنية

الأحد، 30 أغسطس 2020 06:19 م
محافظ كفر الشيخ يهنئ الثانية مكرر على مستوى الجمهورية بالدبلومات الفنية الطالبة ندى محمد السيد محمد سعد
كفر الشيخ - محمد سليمان

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هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، الطالبة ندى محمد السيد محمد سعد، بمدرسة دسوق الزراعية، والحاصلة على المركز الثانى مكرر على مستوى الجمهورية فى الدبلومات الفنية بمجموع 511 درجة، بنسبة 92.91%، مقدمًا خالص التهنئة لأسرتها خلال اتصال هاتفى بالطالبة وأسرتها، متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح.

وقدم محافظ كفر الشيخ، خالص الشكر والتقدير للدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وجميع العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة، على جهودهم المبذولة فى النهوض بالعملية التعليمية، لتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة.

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