محافظ كفرالشيخ: ندوات إرشادية لإنطلاق الحملة القومية للنهوض ب" الذهب الأبيض "

كفر الشيخ محمد سليمان

شهدت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ تنظيم الإرشاد الزراعي" ندوات إرشادية " لانطلاق الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن بمراكز المحافظة ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ،تحت إشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة مديرية الزراعة، بالتعاون مع معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي لنقل كافة التوصيات الفنية الحديثة من معهد بحوث القطن لتوصيلها مباشرة للمزارعين من خلال الندوات الإرشادية التي تعقد قبل زراعة المحاصيل للوقوف على السياسة الصنفية للأصناف السائدة زراعتها في إطار فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن موسم 2020.

وأشاد اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ ، بدور مديرية الزراعة في تنظيم الندوات الإرشادية لتوعية المزارعين بكيفية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة لتحقيق أعلي إنتاجية للمحاصيل الزراعية.

وقدم الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، توصيات لمزارعي القطن حيث شملت " تطويش النباتات عند 12 – 14 فرع ثمري وظاهرة الهياج الخضري وكيفية تلافيها والري المنتظم مع عدم التغريق والتعطيش وعدم الري وقت الظهيرة و الري على فترات متقاربة وترشيد المياه وتم توعية المزارعين بأهمية الرش الورقى بالبوتاسيوم، ومتابعة المصائد المائية واكتشاف أي إصابات حشرية ومكافحة الذبابة البيضاء وديدان اللوز".