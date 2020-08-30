محافظ القليوبية يضع حجر أساس 9 مشروعات بتكلفة 781 مليون جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

استكمل اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، افتتاح وتفقد ووضع حجر الأساس لعدد 9 مشروعات خدمية فى قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحى والطب البيطرى والشباب والرياضة، وسينتج عن ذلك طفرة كبيرة فى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما فى مشروعات الصحة والتعليم والطرق والكبارى والإسكان والكهرباء والمياه والصرف الصحي، وذلك فى إطار احتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومى.

ورافقه بالجولة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء خالد المحمدى رئيس مجلس مدينة شبين القناطر، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والدكتورة أمل العسيلى مدير عام مديرية الطب البيطري، والمهندسة هالة شندى رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، والمهندس جمال حجاب مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وبدأ المحافظ، الجولة بافتتاح الوحدة البيطرية بكفر شبين بتكلفة 250 ألف جنيه من الخطة الاستثمارية، حيث تابع العمل بالوحدة، كما تفقد المحافظ محطة معالجة الكوم الأحمر بطاقة 20 ألف م3 /يوم بتكلفة 134 مليون جنيه، وتخدم قرى (الكوم الأحمر - نوى - الزهويين - نوب طحا - الحصافة - كفر الدير) والمتوقع الانتهاء منها فى يونيو 2021.

كما تفقد، توسعات محطة معالجة شبين القناطر (المرحلة الثالثة) بطاقة 65 ألف متر٣/يوم، بقرية سسل تخدم مدينة شبين القناطر ( كفر طحا وعرب العليقات وعمارات الإسكان الاجتماعى وقرية طحانوب وقرية سسل والشوبك)، وبلغت نسبه التنفيذ 85% بتكلفة 480 مليون جنيه، تاريخ الانتهاء والتسليم 31/3/2021.

وأيضا تفقد، مشروع الصرف الصحى بقرية الشوبك بتكلفة 34 مليون جنيه، نسبه التنفيذ 85% تقريبا، ويتكون المشروع من شبكات بطول 6000م، وخط الطرد بطول 4000 م، وتم الانتهاء من تنفيذ خط الطرد بنسبة 90 %، وكذلك تفقد المحافظ مشروع توسعات محطة مياه شبين القناطر بعرب جهينة"١٠٠٠ لتر/ث = ٨٧ألف متر٣/يوم الطاقة بعد التوسعات :٢٠٠٠لتر/ث=١٧٤ألف متر٣/يوم، وفى مرحلة التوسعات يتم عمل أربع مروقات مع بئر توزيع مع عدد 12فلتر بالمعدات الخاصه بهم وأيضا عنابر الكلور، بتكلفة 115 مليون جنيه.

كما وضع "الهجان"، حجر أساس مدرسة الزهويين بشبين القناطر بتكلفة 5 مليون جنيه (جديد) بعدد 8 فصول، كما وضع حجر أساس لمدرسة عمر بن العزيز بقرية السلمانية بتكلفة 5 مليون جنيه وتحتوى على 8 فصول وتتكون من أرضى وثلاث أدوار علوي، والمتوقع الانتهاء منها فى 30/4/2021، كما حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع المتبرع بالأرض، وهو الحاج سعد محمد غنيم قرطام مع العمال والمهندسين لتشجيعهم وتحفيزهم على العمل، موجها لهم كل الشكر والاحترام، كما افتتح "الهجان"، مدرسة ثانوى عام بنوى (توسع) بتكلفة 6 مليون جنيه وتحتوى على 18 فصل.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد وافتتاح ملعب بمركز شباب عرب جهينة بتكلفة 2 مليون جنيه بتمويل من الهيئة العربية للتصنيع.

افتتاح المدارس الجديدة



تفقد المشروعات



خلال افتتاح الوحدة البيطرية



محافظ القليوبية خلال افتتاح الوحدة البيطرية



محافظ القليوبية خلال الجولة



محافظ القليوبية مع الدكتورة أمل العسيلي



محافظ القليوبية مع المتبرع بأرض احد المدارس



محافظ القليوبية يتفقد المدارس الجديدة