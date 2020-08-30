محافظة شمال سيناء تعلن توفير خدمة تركيب عدادت مياه بنظام التقسيط للأهالى

شمال سيناء ـ محمد حسين

وقعت محافظة شمال سيناء وصندوق توصيل الغاز والمياه للمنازل وشركة المياه والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء، للبدء فى تركيب العدادت المنزلية للمياه بنظام الممارسة وبدل فاقد وبدل تالف بجميع الوحدات السكنية بالعريش، بنظام التقسيط وتسهيلات السداد عن طريق صندوق توصيل المياه والغاز بديوان عام المحافظة.

وأعلنت محافظة شمال سيناء، أنه سيتم تقسيط قيمة عداد المياه بدون فوائد عن طريق المحافظة، وصندوق توصيل المياه والغاز للمنازل، وأنه على راغبى الاستفادة من الخدمة التقدم لشركة المياه والصرف الصحى بالعريش لمعرفة حجم المتأخرات للمياه التى يمكن تقسيطها عن طريق الشركة وبالنظام المعمول به لديها، ويطلب من الشركة تقسيط العداد عن طريق صندوق توصيل المياه بالمحافظة، وستقوم الشركة بدورها بإخطار المحافظة بالأسماء الراغبة فى تقسيط قيمة عداد المياه.

وتابع البيان، أنه سيقوم الراغب فى التقسيط بالحصول على النماذج الخاصة باجراءات التقسيط والخصم لتوصيل المياه من الادارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية كممثل للمحافظة والصندوق ، وبعد ملئ النماذج وتقديمها للإدارة العامة والانتاج بالديوان يسدد 200 جنيها بخزينة الديوان العام، ويتم تقسيط مبلغ التمويل وقدره 2475جنيها بواقع 165 جنيها شهريا، ولمدة 15 شهرا من راتب العميل الموظف أو الضامن غير الموظف.

وأشار البيان إلى أنه فى حال عدم وجود عداد بالوحدة السكنية تطبق الشركة نظام الممارسة والحد الأدنى لها وهو 84 جنيها شهريا، مطالبا الأهالى بسرعة تركيب عدادت مياه للوحدات السكنية بنظام الكاش بمقر الشركة أو بنظام التقسيط عن طريق صندوق توصيل الغاز والمياه بالمحافظة.