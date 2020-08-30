اليوم السابع
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محافظة القاهرة تؤكد سعيها لإصلاح كسر خط مياه محطة مسطرد فى أقرب وقت

الأحد، 30 أغسطس 2020 05:39 م
محافظة القاهرة تؤكد سعيها لإصلاح كسر خط مياه محطة مسطرد فى أقرب وقت إصلاح ماسورة مياه - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة القاهرة انقطاع المياه بشكل مفاجئ عن مناطق روكسى والخليفة المأمون ومشية البكرى وجميع مناطق عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون وحدائق القبة ومساكن الشركة السعودية وكوبرى القبة ومنشية الصدر والعباسية.

 

وأضافت محافظة القاهرة أن سبب الانقطاع حدوث كسر مفاجئ بخط مياه الشرب قطر 1200 مم القادم من محطة مياه مسطرد المغذى لهذه المناطق، وذلك خلال أعمال الطرق بمنطقة عين شمس.

 

وعبرت المحافظة وشركة مياه الشرب بالقاهرة عن أسفها لهذا العطل الخارج عن الإرادة، وأن الجهات المعنية تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الإصلاح فى أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن شركة المياه وفرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة ويمكن طلبها من خلال الخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

 


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مياه الشرب

القاهرة

كسر ماسورة

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