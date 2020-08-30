متظاهرون تابعون للمعارضة يتوجهون إلى المقر الرئاسي في مينسك

كتب أحمد عرفة

توجه بعض المشاركين في "مسيرة السلام والعدالة"، التابعة للمعارضة البيلاروسية في مينسك، نحو قصر الاستقلال، حيث مقر إقامة رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.

ووفقًا لموقع روسيا الوم، طالبت المعارضة البيلاروسية، المتظاهرين بتغيير مسارهم نحو ساحة "علم الدولة" حيث يقع القصر الرئاسي، من أجل ترك هدايا في الساحة للوكاشينكو الذي يحتفل بعيد ميلاده اليوم.

واستجاب بعض المتظاهرين للنداء، وتحركوا من شارع الاستقلال في الشوارع المجاورة باتجاه الساحة المذكورة، فيما تعمل القوات الأمنية على تعزيز الأمن عند القصر الرئاسي، وتم إغلاق بعض الشوارع المجاورة وحشد رجال الأمن في محيط المبنى.

وتجمع عشرات الآلاف من المحتجين، في مسيرة معارضة في وسط مينسك، وملأ المتظاهرون الأرصفة وطرق السيارات في شارع الاستقلال وشارع بوبيديتلي. وهناك عدد كبير من المحتجين في منطقة ساحة أوكتيابرسكيا.