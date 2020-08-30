اليوم السابع
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مباحث الأموال تضبط 7 قضايا بقيمة 6.5 مليون جنيه

الأحد، 30 أغسطس 2020 12:04 م
مباحث الأموال تضبط 7 قضايا بقيمة 6.5 مليون جنيه الأموال العامة -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (7) قضايا (تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال – إستغلال نفوذ حقيقى – غسل أموال – تزوير تأشيرات – نصب سفريات) مُتهم فيها عدد (14) شخص .. ضُبط فيها مستندياً أكثر من (6,5 مليون جنيه مصرى – 42 ألف دولار – 6 آلاف يورو – 20 ألف ريال) ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

 

 

 


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