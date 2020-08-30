كيف تصنع مطهرا فعالا بنفسك فى المنزل؟

كتبت فاطمة خليل

بعد تحذيرات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA المتتالية من معقمات اليدين لاحتوائها على مواد سامة أو عدم احتوائها على النسبة الفعالة من الكحول، فإنه من الجيد أن تصنع معقم اليدين بنفسك في المنزل وبمكونات فعالة تجعله يقتل الفيروسات والبكتيريا، خاصة فيروس كورونا، في هذا التقرير نقدم لكم كيف تصنع معقم اليدين الفعال في المنزل.

كيف تصنع معقم اليدين بنفسك ؟



حذرت FDA من مطهرات اليد التي يمكن أن تكون تلك التي تحتوي على الميثانول الكيميائي السام- وقد تؤدي إلى أعراض مثل النعاس والدوار والصداع والغثيان والقيء والارتباك - إذا تم تناولها أو امتصاصها من خلال الجلد.

وقال الخبراء أيضًا أنه يجب عليك تجنب المطهرات التي لا تحتوي على كمية كافية من الكحول والمنتجات منتهية الصلاحية وأي مطهر عند توفر الماء والصابون.

وقالت ميريام وهرمان، أستاذة الأحياء في جامعة ويليام باترسون ومؤلفة كتاب "The Hand Book: Surviving in a Germ-Filled World"، لموقع إنسايدر: "يجب أن يحتوي منتجك النهائي على 60٪ كحول على الأقل ليكون فعالاً."

وتابعت "كل ما تحتاجه حقًا هو الكحول، إما إيزوبروبيل (فرك) أو إيثيل) طالما أن المحلول يحتوي على 60٪ كحول على الأقل، يمكنك فرك السائل في يديك وتركه يجف في الهواء، وستكون قد قمت بتعقيمهما بشكل فعال.

وقالت "خلاصة القول هي أن الكحول هو العنصر النشط" في معقم اليدين.

ولجعل المعقم ألطف قليلاً على بشرتك، يمكنك ترطيب يديك بعد جفاف الكحول يمكنك أيضًا إضافة بضع قطرات من الصبار إلى الكحول، لكن تأكد من أن السائل يحتوي على أكثر من 60٪ كحول حتى لا يخففه الصبار.

قالت وهرمان: "إذا انخفض الكحول إلى أقل من 60٪ ، فإن الفعالية تنخفض بشكل كبير للغاية".

وأوصت شركة OregonLive بخلط ثلثي كوب يحتوي على 91٪ من كحول الأيزوبروبيل مع ثلث كوب من الصبار "ألوفيرا" يمكنك أيضًا إضافة ثمانية إلى 10 قطرات من الزيت المعطر إذا كنت تريد أن تشم رائحة طيبة.

من الناحية المثالية ، يمكنك التخلي عن معقم اليدين وغسل يديك جيدًا وبشكل متكرر يظل غسل اليدين ، الذي يزيل الجراثيم من بشرتك، أفضل طريقة للحماية من فيروس كورونا ومسببات الأمراض الأخرى.

وقالت وهرمان إن مطهر اليدين يقتل معظم الجراثيم لكنه لا يزيلها من بشرتك.. غسل اليدين هو أهم خطوة ".

الكحول أيضًا عنصرًا أساسيًا في المناديل المطهرة



لصنع مناديل مبللة مطهرة بنفسك، ما عليك سوى أخذ منشفة ورقية أو منديل ورقي وبلله بالكحول (أو أي نوع من المحلول يحتوي على 60٪ كحول على الأقل)، وامسح أي سطح تريد تنظيفه مثل: الهاتف.