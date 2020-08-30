كيف تحصل على خدمة الحجز الإلكترونى للعلامات التجارية؟.. إنفو جراف

كتب ـ مدحت وهبة

يتيح جهاز تنمية التجارة الداخلية، فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر موقعه الإلكتروني خدمة حجز معاملة لتأدية خدمة بالسجل التجاري أو العلامات التجارية والنماذج الصناعية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية لحماية كل من العملاء والموظفين وذلك بفروع تأدية خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية، وسيساهم إتاحة خدمة "حجز معاملة" بصورة مسبقة عن طريق المنصة الإلكترونية للجهاز مزايا عديدة.

"اليوم السابع" يوضح كيفية حجز خدمة العلامات التجارية إلكترونيا في نقاط محددة.

الخدمة مجانية على بوابة الجهاز (‏WWW.ITDA.GOV.EG/CRA).

يتم اختيار المكتب أو الفرع المطلوب الحصول على الخدمة من خلاله.

يتم اختيار الخدمة المطلوبة.

بعد حجز المعاملة يحدد النظام وقت حضور العميل وفقا لرغبته.