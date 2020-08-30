قوات الأمن فى مينسك تمنع الاقتراب من مقر إقامة الرئيس البيلاروسى

أ.ش.أ

منعت قوات الأمن البيلاروسية اليوم الأحد، الاقتراب من مقر إقامة الرئيس البيلاروسى في قصر الاستقلال بالعاصمة مينسك وأغلقت المنافذ بمعدات خاصة.

وبحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، فرض رجال الأمن طوقاً أمنياً بالقرب من القصر الرئاسي، وهم يقفون في عدة صفوف مدعمين بمعدات خاصة، وفي الوقت نفسه أغلق رجال الأمن الممر أمام المحتجين في شارع الاستقلال قرب تقاطع شارع "لينين".

وأشارت الوكالة إلى أنه في وقت سابق، حدثت اشتباك بين رجال الأمن كانوا يرتدون ملابس مدنية ومتظاهرين.

وصرحت وزارة الداخلية البيلاروسية لـ"سبوتنيك"، أنه حتى الساعة 16.00 من مساء الأحد أعتقل في مينسك 125 شخصا لمشاركتهم في مسيرة احتجاجية.

وقبل ذلك، جرى الإبلاغ عن بدء الانقطاعات في عمل الإنترنت عبر الهاتف المحمول في العاصمة البيلاروسية.

يأتي ذلك وسط حركة احتجاجية أخرى بدأت اليوم الأحد وغير مصرح بها في وسط العاصمة مينسك، وبعد ساعات من بدء الاحتجاج، قرر المتظاهرون التوجه إلى قصر الاستقلال حيث يقيم الرئيس البيلاروسي، كما حدث قبل أسبوع.

واندلعت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروسيا في 9 أغسطس، عقب الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس الدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، بولايته السادسة وحصل فيها على 80.1% من الأصوات وفقاً للجنة الانتخابات المركزية.