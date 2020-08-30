فيديو لقاء السيسى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والرئيس التنفيذى لإينى

كتب محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى لنشاط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومتابعة التعاقدات الجارية بالنسبة للقطاعات الاستثمارية المستهدفة بالمناطق الصناعية والموانئ.

ومن جانبه، عرض المهندس محمد يحيى زكى الموقف التشغيلى للشركات العاملة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة موانئ شرق وغرب بورسعيد والعين السخنة والأدبية، إلى جانب استعراض الموقف المالى للهيئة، وقائمة التدفقات النقدية المتوقعة خلال العام المالى الجارى، وكذلك المشروعات الاستثمارية سواء المستقبلية المخططة أو الجارى تنفيذها.

ووجه الرئيس فى هذا الإطار بتركيز نشاط المناطق الصناعية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توطين الصناعة، ومنح أولوية لإنتاج السلع والمنتجات التى يتم حاليًا استيرادها من الخارج، خاصةً تلك التى تدخل فى مكونات الإنتاج، بهدف تخفيض حجم الاستيراد، على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بإعداد قاعدة بيانات متكاملة باحتياجات السوق المحلى لبلورة المشروعات المستهدفة فى هذا الصدد بناء على تلك الاحتياجات، فضلا عن استشراف فرص تعظيم الاستيراد.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للبترول، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من كبار مسئولي الشركة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء جاء في إطار "متابعة نشاط الشركة الإيطالية في مجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول في مصر".

وأشاد الرئيس بمسيرة التعاون المثمر مع شركة "إيني" الإيطالية، معرباً عن دعمه لاستمرار الشركة في التوسع في أنشطتها الاستثمارية بمصر في مجالي التنقيب والإنتاج، أخذاً في الاعتبار التزامها الدقيق في تنفيذ مشروعاتها، وكذلك الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوى، موجهاً بمواصلة التعاون المكثف مع"إيني"، وتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالها.

ومن ناحيته، أعرب رئيس شركة "إينى" عن خالص التقدير والعرفان للرئيس لموقف مصر الداعم لإيطاليا خلال الفترة العصيبة التي مرت بها منذ اندلاع جائحة كورونا، مشيدا فى هذا الإطار بالإجراءات الاحترازية الناجحة التي قامت بها الدولة بمواقع مشروعات إنتاج البترول والغاز المختلفة، والتى مكنت مصر باستمرار عمل الحقول والإنتاج بطاقتها، مؤكدًا أن مصر شريكاً هاماً لنشاط الشركة الإيطالية على مستوى العالم، ومن ثم يتطلع لاستمرار تطوير نشاط الشركة في مصر في مجالي التنقيب والإنتاج خاصة في المنطقة الغربية وأيضاً البحر الأحمر.