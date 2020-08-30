اليوم السابع
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الأحد، 30 أغسطس 2020 03:30 م
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غلق وتشميع 6 مخازن خردة فى حملة مكبرة بسفاجا.. صور

الأحد، 30 أغسطس 2020 03:06 م
غلق وتشميع 6 مخازن خردة فى حملة مكبرة بسفاجا.. صور لجنة للمرور على مخازن الخردة بسفاجا
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شكلت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، بالبحر الأحمر اليوم الأحد ، لجنة للمرور على مخازن الخردة وورش تجميع وتدوير وفرز القمامة وإغلاق المخالف داخل نطاق الكتلة السكانية بالمدينة

أوضحت رئيس المدينة، أن اللجنة شملت عددا من الإدارات برئاسة سيد أبوزيد مدير إدارة المخازن ومسئولى إدارات المتابعة الميدانية وإدارة البيئة وإدارة النظافة وإدارة الأمن وإدارة الأزمات ومكتب العمل" بالتعاون مع قسم الشرطة للمرور على كافة المخازن بالمدينة وإغلاق المخالف منها

وأضافت "المغربي" أن اللجنة تمكنت من تشميع 6 مخازن خردة من أصل 9 على مستوى مدينة سفاجا لعدم الالتزام بالتعليمات وبسبب تواجدها داخل الكتلة السكانية

وأشارت رئيس مدينة" إلى أن الحملة قامت بالمعاينة داخل مخازن الخردة وتبيّن عدم وجود موافقات وتراخيص إنشاء وعدم قانونية مخازن الخردة وعلى الفور تم غلق وتشميع مخازن الخردة المخالفة طبقا للقانون .

وأكدت المغربى على تكثيف الحملات وحصر كافة المخالفات بجميع أنواعها والتعديات على أراضى الدولة والبناء بدون ترخيص فى الاحياء والقطاعات بالمدينة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك لفرض سلطة القانون وتحقيق الانضباط بالشارع والحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى بالمدينة.

 

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