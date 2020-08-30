غضب بين الديمقراطيين بسبب قرار وقف الإحاطات الشخصية للكونجرس حول الانتخابات

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إن قرار الاستخبارات الأمريكية بعدم تقديم إحاطات بشكل شخصى للكونجرس حول التدخل الخارجى فى انتخابات 2020 قد أثار حالة من الغضب بين كبار الديمقراطيين الذين وصفوفه بالمخزى.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار الذى اتخذه مدير الاستخبارات الوطنية جون راتكليف، والذى يقضى بإخبار النواب بالتهديدات كتابة، جاء فى ظل مخاوف من أن الإطاحات التى تم تقديمها للمشرعين قد أسفرت عن تسريب معلومات استخباراتية، بحسب ما قال مكتب مدير الاستخبارات الوطنية أمس السبت.

إلا أن الصحيفة رأت أن التغيير يهدد بتقويض تعهد مجتمع الاستخبارات بالشفافية مع الكونجرس والرأى العام فى الوقت الذى يسعى فيه ثلاث خصوم دوليين لأمريكا، منهم روسيا، إلى التدخل فى العملية السياسية الأمريكية، على حد قول الصحيفة.

وكتب راتكليف فى خطابه يقول إنه يعتقد أن هذا النهج يساعد فى ضمان أن المعلومات التى يقدمها مكتب الاستخبارات الوطنية للكونجرس لن يتم تسييسها أو إساءة فهمها.

وأعرب الديمقراطيون فورا عن غضبهم من هذا القرار، فى مقدمتهم رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى، التى قالت فى بيان مشترك مع رئيس لجنة الاستخبارات بالمجلس النائب أدم شيف إن القرار يمثل تخليا صادما من قبل الاستخبارات عن مسئوليتها القانونية لإبقاء الكونجرس مطلعا وخيانة لحق العامة فى معرفة كيف تحاول القوى الأجنبية تخريب الديمقراطية الأمريكية.

من جانبه، دافع رئيس موظفى البيت الأبيض مارك ميدوز عن القرار فى إحاطة أمس السبت، وقال إنه يأتى نتيجة لأمر واحد، إنه فى المرة الأخيرة التى تم إطلاعهم على إحاطات، خرج عدد قليل من الأعضاء وتحدثوا للصحافة وكشفوا معلومات لم يكن ينبغى أن يكشفوها، مضيفا أن الإحاطات المكتوبة ستضمن وجود أدوات أفضل للرقابة دون تقويض مصادر ووسائل الحصول على المعلومات الاستخباراتية.



