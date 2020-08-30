طفرة كبيرة فى تنفيذ المشاريع الخدمية لمواطنى محافظة البحيرة.. فيديو

كتب سمير حسنى

تشهد محافظة البحيرة خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة فى تنفيذ المشروعات التى تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، لاسيما افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لمحور ترعة المحمودية الذى يمر بأربع مدن وهم مدينة كفر الدوار والمحمودية ودمنهور مرورا باخر مدينة وهى مدينة أبو حمص.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى محافظ البحيرة بتوفير 6 آلاف وحدة سكنية للمواطنين بحرم ترعة المحمودية رغم وجود مخالفات على حرم ترعة المحمودية، كما تشهد المحافظة تنفيذ 165 مشروعًا يهدف إلى توفير المياه والتغلب على مشكلة وضعف المياه فى المنطقة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 86 مشروعا وجارٍ العمل فى 79 مشروعًا.

كما تم رفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وإنشاء وتجديد وإحلال 9 كبارى فى محافظة البحيرة، وتم رفع كفاءة 13 طريقا، وإحلال وتجديد 21 مشروعا بالقطاع الصحى، كما تم إنشاء 151 مدرسة جديدة والانتهاء من 80 مدرسة وجار العمل فى 52 مدرسة.