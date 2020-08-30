اليوم السابع
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ضبط 996 مخالفة مرورية متنوعة فى حملات مكبرة بكفر الشيخ

الأحد، 30 أغسطس 2020 02:26 م
ضبط 996 مخالفة مرورية متنوعة فى حملات مكبرة بكفر الشيخ اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ _ محمد سليمان

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شنت إدارة المرور بكفرالشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، واللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية_لأمن كفرالشيخ.

 

وأسفرت الحملات عن ضبط 996 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز كفرالشيخ، وسيدى سالم، والحامول و بلطيم، ودسوق، وتم ضبط 6 مركبات بدون لوحات معدنية، وضبط 26 مخالفة دراجة نارية، و45 مخالفة انتظار خاطئ، و18 مخالفة سير بدون تراخيص 12 بدون رخص قيادة و6 بدون رخص تسيير، و3 مخالفات لعدم صلاحية الأنوار، و2 مخالفة سير يسار الطريق، و2 مخالفة تلف اطارات و 869 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

 

ووجه محافظ كفرالشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.


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كفر الشيخ ـ حملة مرورية

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