ضبط شخصين يشتبه فى انتمائهما لجماعة إرهابية محظورة بالهند

نيودلهى (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الأحد، ضبط شخصين يشتبه في انتمائهما لجماعة "قوة كالستان زين أباد فورس" الإرهابية المحظورة، وقالت قناة (إن دي تي في) الهندية "إن الشخصين رفعا علم الجماعة على شرفة مكتب نائب مفوض مدينة موجا بإقليم البنجاب عشية عيد الاستقلال ودنسا العلم الهندي في المبنى، ويجري التحقيق معهما".