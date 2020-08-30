ضبط شخصين يشتبه فى انتمائهما لجماعة إرهابية محظورة بالهند

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الأحد، ضبط شخصين يشتبه في انتمائهما لجماعة "قوة كالستان زين أباد فورس" الإرهابية المحظورة، وقالت قناة (إن دي تي في) الهندية "إن الشخصين رفعا علم الجماعة على شرفة مكتب نائب مفوض مدينة موجا بإقليم البنجاب عشية عيد الاستقلال ودنسا العلم الهندي في المبنى، ويجري التحقيق معهما".
ضبط شخصين يشتبه فى انتمائهما لجماعة إرهابية محظورة بالهندالأحد، 30 أغسطس 2020 03:54 م
الشرطة الهندية ـ صورة أرشيفية
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