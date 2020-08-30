اليوم السابع
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الأحد، 30 أغسطس 2020 04:14 م
خالد صلاح
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ضبط شخصين يشتبه فى انتمائهما لجماعة إرهابية محظورة بالهند

الأحد، 30 أغسطس 2020 03:54 م
ضبط شخصين يشتبه فى انتمائهما لجماعة إرهابية محظورة بالهند الشرطة الهندية ـ صورة أرشيفية
نيودلهى (أ ش أ)

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أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الأحد، ضبط شخصين يشتبه في انتمائهما لجماعة "قوة كالستان زين أباد فورس" الإرهابية المحظورة، وقالت قناة (إن دي تي في) الهندية "إن الشخصين رفعا علم الجماعة على شرفة مكتب نائب مفوض مدينة موجا بإقليم البنجاب عشية عيد الاستقلال ودنسا العلم الهندي في المبنى، ويجري التحقيق معهما".


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