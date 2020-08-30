صور.. تحرير 10 محاضر شملت 135 علبة جبنة و60 قطع مثلجات منتهية الصلاحية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه قاد رجال الرقابة التموينية بإدارة إسنا حملات للمرور على المخابز البلدية بدائرة الإدارة، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مواصلة الحملات يومية.

وأسفرت مجهودات تلك الحملات خلال المرور على الأسواق، عن تحرير 10 محاضر بيانها كالآتي:- (سلع منتهيه الصلاحية عبارة عن 5 لفه جبنه ف عدد 27 علبه زنه العلبه 250 جم من نوع ديري وفريش بإجمالي عدد 135 علبه و60 قطعه لوليتا من نوع فروتي مان وجميعها منتهيه الصلاحية، وضبط 5 اجوله دقيق بلدي بمخبز سياحي، وضبط 2 جوال دقيق بلدي داخل طاحونه لطحن الغلال، وبيع علبه سجاير بوكس ازيد من السعر، ومحضر شهادة صحية، وعدد 5 محاضر عدم اعلان عن اسعار)، وجار العرض علي النيابة العامة.

وفى نفس السياق أكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه رغم التنبيهات التي شدد بها مراراً وتكراراً كل يوم على المواطنين بعدم ترك بطاقاتهم التموينية لدى أصحاب المخابز البلدية، إلا أنه قامت إدارة تموين أسنا بحملة أسفرت عن ضبط عدد 322 بطاقة تموينية لدى صاحب مخبز بلدي لإستغلالهم في صرف دقيق بدلاً من الخبز، مما يؤثر ذلك على جودة ووزن رغيف الخبز، وتم تحرير محضر بذلك وعرضه على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان قد أعلن الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل أول وزارة التموين بالأقصر، أنه خلال الفترة الماضية صرف سلع تموينية بمبلغ 37.9 مليون جنيه بنسبة 80.1 % من إجمالى الدعم المقرر لمواطنى المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم، وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بالمحافظة بمبلغ 1.53 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر يوليو ل 74077 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم، وصرف 52.3 مليون رغيف بلدى مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومى قدره 2.61 مليون رغيف / يوم.



تحرير 10 محاضر شملت 135 علبة جبنة و60 قطع لوليتا منتهية الصلاحية بالأقصر (1)