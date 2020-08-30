صور ..استكمال تنفيذ مبادرة العلاج الأمراض المزمنة بقرى الوادى الجديد

الوادى الجديد - فريق المحافظات

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد عن استكمال تنفيذ القافلة العلاجية المتنقلة التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية ، بقرى الكفاح و أبو هريرة بمركز الفرافرة مع اتباع كافة الإجراءات الإحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة انه جرى توقيع الكشف الطبى على 37 ألف و611 مواطنًا فى 3 مبادرات رئاسية هى مبادرة الرئيس السيسى للكشف السمع للأطفال حديثى الولادة، والمبادرة الرئاسية لصحة المرأة والمبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة.

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، أن المديرية من خلال المبادرة الرئاسية لكشف السمع للأطفال حديثى الولادة، جرى تنفيذها من خلال 18 وحدة صحية ووصل عدد من جرى فحصهم حتى الآن 2328 طفلا.

أضاف محروس، أنه من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية لصحة المرأة جرى حتى الآن فحص 33972 سيدة بنسبة تغطية 40% من المستهدف، وفى المبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة هى مبادرة بدأت فى 27/6/2020 ولازالت قائمة جرى فحص 1311 مواطنًا وجرى تحويلهم للمستشفيات والمراكز والوحدات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

الكشف على المواطنين بمبادرة علاج الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية

الكشف على المواطنين بمبادرة علاج الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية

سيارات القوافل العلاجيه