صرف بدل الجذب لموظفى القرى فقط بالفرافرة وباريس كمرحلة أولى بدءا من 1 يوليو

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إن بدل الجذب الذى وافق الدكتور محمد معيط وزير المالية على زيادته بنسبة 50٪ والذى سيتم صرفه فقط للعاملين بالقرى التابعة لمركزى الفرافرة وباريس ليصبح 100٪ بدلاََ من 50 ٪ وذلك للعاملين بقطاعات ( الصحة - التعليم - الطب البيطرى) كمرحلة أولى وذلك تنفيذاََ لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الزملوط، أن القرار يبدأ تنفيذه اعتباراً من 1 يوليو 2020 بالمناطق النائية بالمحافظة كمرحلة أولى ثم باقى القطاعات والمراكز تباعاََ، معرباََ عن امتنانه وتقديره لاستجابة رئيس الوزراء لتحقيق هذا المطلب الجماهيرى لأبناء المحافظة والذى تم عرضه خلال لقائه مع قيادات المحافظة فى نوفمبر الماضي.