"سمسطا المركزى" ثانى مستشفى تسجل صفر إصابة بفيروس كورونا فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

سجلت مستشفى سمسطا المركزى جنوب بنى سويف، اليوم الأحد، صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد، عقب تعافى آخر 3 حالات كانت محتجزة بالمستشفى وخروجهم بعد تلقيهم العلاج والبروتوكول الخاص بوزارة الصحة.

وشهدت مستشفى سمسطا المركزى بقيادة الدكتور عمر الخواجة، خروج آخر 3 حالات كانت محتجزة داخل المستشفى مصابة بفيروس كورونا عقب تلقيهم العلاج اللازم.

وبدأت إدارة المستشفى فى تعقيم وتطهير كافة أقسام المستشفى، تمهيدا لعودتها لاستقبال المواطنين فى كافة أقسامها المختلفة والعمل بشكل طبيعى وتقدم الخدمة الطبية للمواطنين، على أن يتم إحالة أى حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا إلى مستشفى حميات بني سويف أو الصدر وفقا للتنسيق.

وكانت مستشفى الفشن ببني سويف سجلت أمس السبت، صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد، عقب خروج آخر 5 حالات كانت محتجزة بالمستشفى، بعد تلقيهم العلاج والبروتوكول الخاص بوزارة.

وشهدت مستشفى الفشن بقيادة الدكتور محمد عبد السلام، خروج آخر 5 حالات كانت محتجزة داخل المستشفى مصابة بفيروس كورونا عقب تلقيهم العلاج اللازم.

وقال مصدر داخل مديرية الصحة في بني سويف، إن المستشفى تعمل بشكل طبيعي وتقدم الخدمة الطبية للمواطنين، على أن يتم احالة اي حالة اشتباه اصابة بفيروس كورونا إلى مستشفى حميات بني سويف او الصدر وفقا للتنسيق.