سقوط 3 متهمين بسرقة سيارة كرها عن قائدها بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكن رجال مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية، من كشف ملابسات واقعة سرقة سيارة كرهاً عن قائدها، وضبط مرتكبى الواقعة وبحوزتهم بندقية خرطوش.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد تلقيه بلاغا من سائق بإحدى الشركات ومُقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، بأنه حال قيادته سيارة ملاكى "ملك مدير الشركة محل عمله"، وسيره بطريق ترعة الإسماعيلية فوجئ بمركبة "توك توك" يستقلها 3 أشخاص مجهولين، وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش، قاموا بتهديده وإجباره على التوقف والنزول من السيارة واستولوا عليها كرهاً عنه وفروا هاربين.

على الفور انتقلت قوة من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية إلى محل البلاغ، وبتتبع خط سير هروب الجناة أمكن ضبط السيارة المستولى عليها والمتهمين "عاطلان" لهما معلومات جنائية - وسائق توك توك المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبحوزتهم بندقية خرطوش و4 طلقات من ذات العيار وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة باستخدام السلاح المضبوط، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.