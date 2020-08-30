سقوط صاحب محل اختطف شخصا وأجبره على توقيع إيصالات أمانة بالزاوية الحمراء

كتب عبد الرحمن سيد - أحمد الجعفرى

كشفت مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، ملابسات واقعة اختطاف شخص وطلب فدية مقابل إطلاق سراحه بمنطقة الزاوية الحمراء، وحرر محضرا بالواقعة، حيث تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص "صاحب محل قطع غيار معدات زراعية" مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم بتضرره من 5 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية - لقيامهم باستدراجه لدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية.

وعقب وصوله، قام المشكو فى حقهم باصطحابه عنوة لشقة كائنة بمنطقة قليوب بالقليوبية، وإكراهه على توقيع 5 إيصالات أمانة خالية، ثم قاموا بااحتجازه داخل شقة أخرى ملك أحدهم بدائرة القسم، وأطلقوا سراحه، وذلك لوجود خلافات مالية سابقة بينهم وبين شقيقه تاجر قطع غيار معدات زراعية – مقيم بذات العنوان.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم (5 إيصالات أمانة "خالية مُذيلين بتوقيع المجنى عليه")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، لإجبار شقيق المجنى عليه على رد مبالغ مالية سبق قيامه باستلامها من ثلاثة من المتهمين بلغت (1,485,000 جنيه) مقابل استيراد قطع غيار معدات زراعية لهم، إلا أنه استولى على المبلغ المال لنفسه دون تنفيذ اتفاقه.