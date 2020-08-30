زى النهاردة.. الجنايات تعرض 3 فيديوهات لليوم السابع بـ"اغتيال النائب العام"

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة منذ 4 سنوات، يوم 30 أغسطس 2016، فضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أحراز محاكمة 67 متهما فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بينهم 51 متهما محبوسين، وخلال تلك الجلسة فض المحكمة فيديوهات لمكان تفجير موكب النائب العام ومن تلك الفيديوهات 3 فيديوهات لـ"موقع اليوم السابع".

وبعد سماع المحكمة لطلبات الدفاع، قال رئيس المحكمة، إن الأحراز التى سيتم فضها بجلسة اليوم مقدمة من الإدارة العامة للتوثيق بوزارة الداخلية بعد إذن تكليف من النيابة العامة، وفضت المحكمة ملفا بداخله 7 فيديوهات تبين لحظة اغتيال النائب العام، وفى الفيديو الأول ظهرت بعض الصور تبين الأحداث عقب انفجار موكب النائب العام، ثم عرضت فيديو آخر يبين صراخ الأهالى عقب انفجار موكب النائب العام ولقطات من تفجير الموكب، ثم عرضت المحكمة فيديو "اليوم السابع"، والذى يوثق لحظة خروج النائب العام من سيارته بعد الانفجار، ووجه مغطى بالدماء.

كما عرضت المحكمة فيديو يحمل الرقم 4 "اليوم السابع" يظهر لحظة انفجار موكب النائب العام، واشتعال سيارة النائب العام، وخروج الأدخنة منها، ثم عرضت المحكمة فيديو يحمل الرقم 5 يظهر مجموعة من صور استهداف موكب النائب العام، وعقب ذلك عرضت المحكمة فيديو سادس يظهر معاينة النيابة لمكان انفجار موكب النائب العام.

كما عرضت المحكمة لفيديو يحمل الرقم 7 "اليوم السابع" يظهر محيط مكان انفجار موكب النائب العام.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين ينتمون للتنظيم الإرهابى المسمى بـ"أنصار بيت المقدس"، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والشروع فى قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.