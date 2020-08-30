اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أغسطس 2020 10:49 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رجل أعمال يتكفل بالأولى على الجمهورية بالثانوية التجارية حتى استكمال دراستها

الأحد، 30 أغسطس 2020 09:20 م
رجل أعمال يتكفل بالأولى على الجمهورية بالثانوية التجارية حتى استكمال دراستها حسناء محروس
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعربت الطالبة حسناء محروس سعد الأولى على مستوى الجمهورية بالثانوية التجارية، عن سعادتها بالنجاح وفرحة أهلها بها، مشيرة إلى أنها تكمل دراستها وتلتحق بكلية التجارة.
 
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أنها ستكمل دراستها مع العمل بمساعدة والدتها.
 
من جانبها، كشفت الإعلامية لبنى عسل، أن أحد رجال الأعمال قرر التكفل بالطالبة حسناء محروس سعد، مردفا: "حسناء بنتى وإن شاء الله تكون موجودة معانا، وتشتغل طول فترة دراستها، ونضمن لها بعد الدراسة تكمل في المجال الذى تريده".
 
وكانت حسناء، قالت إن خبر حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية كان بمثابة المفاجأة السعيدة، مشيرة إلى أنها تشعر بمشاعر مختلطة، وجميعها تعبر عن نتيجة تعب وصبر استمر لمدة 5  سنوات حتى كلل الله هذا التعب بالفرحة والسعادة. 
 
وأضافت حسناء الحاصلة على مجموع 485 من إجمالى عدد درجات 500 درجة بنسبة 97%، وهو مجموع أكدت أنها تعبت فيه كثيرا حتى تمكنت من الحصول عليه، بفضل تعاون أسرتها معها بشكل كبير، موجهة كل الشكر لكل من عاونها فى سبيل التفوق سواء من مدرسيها وزملائها وكل من عاونها.

 


الاولى بالدبلومات الفنيه

الاولالى على الجمهوريه

الدبلومات الفنية

الثانوية التجارية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الثانية مكرر فى الدبلومات الفنية: اعتمد على المدرسة فقط

الأحد، 30 أغسطس 2020 04:00 م

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 الآن برقم الجلوس

الأحد، 30 أغسطس 2020 03:48 م

التعليم تعلن نتيجة الدبلومات الفنية على موقعها بعد قليل

الأحد، 30 أغسطس 2020 03:15 م

الأولى على الدبلومات الفنية تجارى : حلم حياتى الالتحاق بكلية التجارة

الأحد، 30 أغسطس 2020 03:57 م

وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. 82% نسبة النجاح فى دبلوم الـ5 سنوات.. و61% الثلاث سنوات و79.72% المزدوج.. وحرمان 66 طالبا من الامتحان لمدة عامين.. و29 طالبًا من الأوائل.. صور

الأحد، 30 أغسطس 2020 03:02 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة