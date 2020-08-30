رجل أعمال يتكفل بالأولى على الجمهورية بالثانوية التجارية حتى استكمال دراستها

أعربت الطالبة حسناء محروس سعد الأولى على مستوى الجمهورية بالثانوية التجارية، عن سعادتها بالنجاح وفرحة أهلها بها، مشيرة إلى أنها تكمل دراستها وتلتحق بكلية التجارة.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أنها ستكمل دراستها مع العمل بمساعدة والدتها.
من جانبها، كشفت الإعلامية لبنى عسل، أن أحد رجال الأعمال قرر التكفل بالطالبة حسناء محروس سعد، مردفا: "حسناء بنتى وإن شاء الله تكون موجودة معانا، وتشتغل طول فترة دراستها، ونضمن لها بعد الدراسة تكمل في المجال الذى تريده".
وكانت حسناء، قالت إن خبر حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية كان بمثابة المفاجأة السعيدة، مشيرة إلى أنها تشعر بمشاعر مختلطة، وجميعها تعبر عن نتيجة تعب وصبر استمر لمدة 5 سنوات حتى كلل الله هذا التعب بالفرحة والسعادة.
وأضافت حسناء الحاصلة على مجموع 485 من إجمالى عدد درجات 500 درجة بنسبة 97%، وهو مجموع أكدت أنها تعبت فيه كثيرا حتى تمكنت من الحصول عليه، بفضل تعاون أسرتها معها بشكل كبير، موجهة كل الشكر لكل من عاونها فى سبيل التفوق سواء من مدرسيها وزملائها وكل من عاونها.
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