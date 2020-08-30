رئيس هيئة السد العالى: إنهاء كل الاستعدادات لعودة السياحة أول سبتمبر

أسوان – عبد الله صلاح

أكد المهندس حسين جلال رئيس الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، أن السد العالى والمركز الثقافى الأفريقى أنهيا استعداداتهما لاستقبال الزوار والسائحين من الدول الأجنبية اعتباراً من أول سبتمبر تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بفتح المواقع السياحية والأثرية بمحافظة أسوان.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، أن الهيئة ستلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على الزائرين للمكان، سواء من تطبيق ارتداء الكمامة ومسافات التباعد الاجتماعى والتعقيم والتطهير المستمر للمكان وغير ذلك من إجراءات هدفها الحرص على منع تفشى وباء كورونا المستجد.

وأشار إلى الهيئة أنهت الاستعدادات الخاصة باستقبال الزوار فى السد العالى، من خلال رصف ورفع كفاءة جسم السد بإشراف المهندس مصطفى جاد، مدير عام الصيانة بالسد العالى، والتى وصلت لنحو 40 ألف متر مسطح، ووضع العلامات الإرشادية والتخطيط بمنطقة المشاهدة على جسم السد، بجانب رفع كفاءة الحديقة خلف السد، وإعادة تأهيل دورات المياه، والحرص على تعقيم وتطهير أماكن الزيارة باستمرار.

وفى سياق متصل، رفعت إدارة المركز الثقافى الإفريقى بأسوان "متحف النيل"، درجة الاستعداد تمهيداً لعودة استقبال الجمهور مرة أخرى بداية من شهر سبتمبر المقبل ، تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء، وذلك بعد إغلاقه فترة بسبب جائحة كورونا .

وأكدت المهندسة إيرين فايز، مدير عام المركز الثقافى الأفريقى، أن إدارة المركز نفذت إجراءات احترازية ووقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد ، وتأمين دخول الزائرين من رواد ومحبى المركز الثقافى الأفريقى، بدءاً من إجراءات التعقيم والتطهير لجميع أروقة المركز والقاعات والمكاتب الإدارية ودورات المياه وتوفير المعقمات والمواد المطهرة فى مختلف أرجاء المركز، بالإضافة إلى أعمال النظافة المستمرة لمختلف مقتنيات ومحتويات المركز، وأعمال الزراعات والاهتمام بالمظهر الجمالى والطبيعة الخضراء الساحرة التى يتميز بها المركز الثقافى الأفريقى.