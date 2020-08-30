رئيس هيئة الاستعلامات يعقد اللقاء الدورى مع المراسلين الأجانب الثلاثاء

كتب محمد السيد

يعقد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، اللقاء الدوري مع المراسلين الأجانب والعرب المعتمدين في مصر لشهر سبتمبر، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 سبتمبر الساعة 11 صباحا بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر، ومن المقرر أن يتحدث خلال اللقاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن خطة الوزارة لتجديد الخطاب الإسلامي ومواجهة أفكار وجماعات الاٍرهاب باسم الدين وتحديث هيئات الوزارة.

كما يجيب وزير الأوقاف على كل الأسئلة التي سيطرحها عليه المراسلون الأجانب والعرب بخصوص هذه الموضوعات أو غيرها، يأتي اللقاء في إطار تنفيذ البرنامج الذي وضعه رئيس الهيئة لاستضافة أحد الوزراء والمسؤلين في كل اللقاءات الشهرية مع المراسلين الأجانب والعرب في مصر.

يذكر أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية شاركت من قبل فى المؤتمر الصحفي العالمي الذي نظمته الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، بمقر الهيئة، وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال كلمتها بالمؤتمر أن الإصلاح الاقتصادي الشامل والناجح الذي نفذته مصر منذ عام 2016 مكن الاقتصاد المصري من الصمود في مواجهة الأثار والتداعيات الناجمة عن أزمة جائحة كورونا التي أدت إلى أزمة اقتصادية عالمية أكثر عنفاً من الأزمة العالمية عام 2008 بل إنها أسوأ من أزمة الكساد العالمي الكبير.

وقالت وزيرة التخطيط خلال المؤتمر، إن الدولة قد اتخذت إجراءات مالية واقتصادية ونقدية فعالة لمواجهة الأزمة؛ من بينها تأجيل سداد جميع المستحقات، وتخفيض سعر الفائدة 300 نقطة، وتوفير تسهيلات ائتمانية، وصرف أموال للعمالة غير المنتظمة، ولأول مرة يتم بناء قاعدة بيانات لهذه الفئات مما ساعد على تقديم الإعانات المالية لهذه العمالة غير المنتظمة، مشيرة ألى أنه لو حدثت هذه الأزمة في 2016 لما استطاعت الدولة مساعدتهم.