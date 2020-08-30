رئيس الوزراء العراقى: الدولة وحدها المسئولة عن محاسبة المعتدين

كتب رامى محيى الدين

قال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي إن الدولة العراقية فقط مسئولة عن محاسبة المعتدين، كما أكد على ضرورة الاستعداد لانتخابات مبكرة ونزيهة في العراق، وتشكيل لجنة تحقيق عليا في قضايا الفساد الكبيرة، وحذر من خطر السلاح المنفلت والاغتيال والخطف على العراقيين، حسبا ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وقال مصطفى الكاظمي، إن ملف المغيبين قسرا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، موضحًا أن ملف المغيبين التزام قانوني تجاه العراقيين والعالم.

وفى وقت سابق، بحث رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، خلال لقائه، وزيرة الدفاع والجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، والوفد المرافق لها، الأوضاع الأمنية فى العراق والمنطقة، ودعم جهود العراق في حربه ضد الإرهاب، وأكد الكاظمي - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ - أن فرنسا شريكة في الحرب ضد الإرهاب، والحكومة العراقية حريصة على تطوير هذه الشراكة للوصول إلى تعزيز وتأهيل متكامل للقدرات الأمنية العراقية وتطوير كفاءتها القتالية، وتعزيز تبادل المعلومات الأمنية، مشيرا إلى أن الجيش العراقي تعرّض إلى محاولات لإضعافه، وقد تصدّت الحكومة لهذه المحاولات.